Um sonho realizado: paciente acamada visita o Convento da Penha Hospital e Bombeiros se mobilizaram para realizar o sonho de Maria da Penha, 49 anos, portadora de malformação congênita e que está... Folha Vitória|Do R7 07/09/2024 - 19h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 19h30 ) ‌



Uma visita ao Convento da Penha, o cartão-postal de Vila Velha e do Espírito Santo, pode ser considerada uma atividade simples para a maior parte das pessoas. Mas a realização do sonho de uma paciente de conhecer templo religioso envolveu uma força-tarefa hospitalar e do Corpo de Bombeiros.

