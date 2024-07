Uma Nova Era Musical em Final Fantasy XIV: Dawntrail Foto: Square Enix/Divulgação Em colaboração com a vocalista Chrissy Constanza do Against the Current, a SQUARE ENIX® anunciou... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 13h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em colaboração com a vocalista Chrissy Constanza do Against the Current, a SQUARE ENIX® anunciou que está trazendo uma música original, fruto de uma ação conjunta, para a mais recente expansão de FINAL FANTASY™ XIV, Dawntrail™, como parte da nova série de raid do aclamado jogo online, a “The Arcadion”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Ceres assina contrato com Shell para hidrogênio verde

• Novas Raids de Final Fantasy XIV: Dawntrail com vocais de Chrissy Constanza

• "ChatGPT não é sinônimo de IA", avalia professor em evento de inovação em Vitória