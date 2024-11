Universitária encontra pasta que perdeu em ônibus do Transcol Universitária encontra pasta que perdeu em ônibus do Transcol Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 02/11/2024 - 08h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Universitária encontra pasta perdida

Após uma busca desesperada, a universitária Mayra Victória Amorim, de 24 anos, encontrou a pasta que havia perdido dentro de um ônibus, da linha 781, do sistema Transcol, na noite da última quarta-feira (30). A universitária está no 10º período do curso de Direito, e mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais para conseguir encontrar o material.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Grupo planeja ataque a rivais e é preso pela polícia em Vila Velha

VÍDEO | Após furto, cavalo Fábio Assunção é achado e suspeito acaba preso

Veja os convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira