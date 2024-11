Universitária perde pasta no Transcol e pede ajuda: "Estou entrando em surto" Universitária perde pasta no Transcol e pede ajuda: "Estou entrando em surto" Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 21h29 ) twitter

Mayra Victória Amorim, de 24 anos, está no 10º período do curso de Direito, e pede ajuda para encontrar uma pasta que perdeu dentro de um ônibus, da linha 781, do sistema transcol, na noite desta quarta-feira (30). A estudante da Multivix de Cariacica, contou ao Folha Vitória que, sem a pasta perdida, ela não conseguirá colar grau.

