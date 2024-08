Until Dawn: A Nova Era do Terror Interativo Chega em Outubro! Foto: Playstation/Divulgação A PlayStation acaba de anunciar em seu blog oficial que a nova versão de Until Dawn ficará... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 16h56 ) ‌



A PlayStation acaba de anunciar em seu blog oficial que a nova versão de Until Dawn ficará disponível em 4 de outubro deste ano. A nova versão do jogo poderá ser jogada tanto no PS5 quanto no PC com pré-venda a partir de 21 de agosto.

