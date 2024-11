UVV divulga resultado do vestibular de Medicina e demais cursos; veja lista UVV divulga resultado do vestibular de Medicina e demais cursos; veja lista Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 21h29 ) twitter

Resultado do vestibular UVV

A Universidade de Vila Velha (UVV) divulgou nesta quinta-feira (31) a lista de aprovados no vestibular para ingresso em cursos a partir do primeiro semestre de 2025.A lista contém os resultados para os vestibulares de Medicina, e também para os demais cursos da instituição, como Administração, Enfermagem, Nutrição, e Publicidade e Propaganda.Leia também:Adolescentes são atropeladas por moto na Beira-MarComeça obra do “mini Tancredão” em praça de Jardim da PenhaChuva: sobe para 17 o número de pessoas que precisaram sair de casa no ESA prova foi realizada no último final de semana, no Campus Boa Vista, em Vila Velha.Veja a lista completa dos aprovados nos cursos:

