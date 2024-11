Vacas invadem comércio em Viana e surpreendem funcionários; veja vídeo Vacas invadem comércio em Viana e surpreendem funcionários; veja vídeo Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vacas invadem comércio em Viana

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores do bairro Soteco, em Viana, na manhã desta quarta-feira (7). Duas vacas decidiram "fazer compras" e entraram em um comércio. Os funcionários do local ficam surpresos com a cena. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que as vaquinhas entram e "exploram" os produtos da loja. Um rapaz tenta se aproximar dos animais, mas logo se afasta e fica apenas observando a cena curiosa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Resultado da Quina 6576, 06/11: veja os números sorteados

Flamengo praticamente garante vaga na Libertadores de 2025; entenda

Prédio desaba após explosão e deixa três mortos em Maceió