Vai bater? Vídeo incrível mostra avião quase encostando em rodovia Vai bater? Vídeo incrível mostra avião quase encostando em rodovia Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h51 ) twitter

Imagens impressionantes publicadas nas redes sociais flagraram o momento em que um avião passa pela pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Sydney, na Austrália. Até aí tudo bem, comum em todos os aeroportos espalhados pelo mundo. O que impressionou no vídeo foi a proximidade do avião com a rodovia que passa por baixo da pista de pouso e decolagem. A postagem, publicada nas redes sociais, foi feita pelo casal brasileiro Aline e João.

