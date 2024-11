Vai chover no Dia de Finados? Veja a previsão do tempo para o ES Vai chover no Dia de Finados? Veja a previsão do tempo para o ES Folha Vitória|Do R7 01/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para o Dia de Finados

O Dia de Finados acontece neste sábado, 2 de novembro. Este é um dia que muitas pessoas visitam os cemitérios para homenagear parentes e amigos que já partiram. Por ser um período historicamente chuvoso, é preciso se preparar para enfrentar chuva durante as visitas. Neste ano, a previsão é de que as precipitações sejam esparsas na Grande Vitória durante o feriado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Bandidos pedem cigarro e assaltam motorista de aplicativo em Vitória

Advogado vai à Justiça Federal para barrar Quinto Constitucional no ES

Hóspede ilustre: bicho-preguiça "invade" pousada em Linhares