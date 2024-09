Valuation impressionante: startup transforma a gestão pública Parte do portfólio da Dome Ventures, Cidade Conectada segue trilha de expansão com aplicativo inteligente que auxilia prefeituras e... Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 12h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h42 ) ‌



A startup paraibana Cidade Conectada, que integra o portfólio da Dome Ventures, foi fundada com a missão de auxiliar na digitalização de processos no setor público, visando simplificar o atendimento à população. Com o propósito de modernizar o governo, facilitando o acesso a serviços por meio da tecnologia, a empresa alcançou valuation de R$ 30 milhões e, apenas neste ano, totaliza R$ 5 milhões de contratos fechados. Atualmente, segue ampliação para diversas cidades, como Campina Grande, João Pessoa, Cabedelo e Feira de Santana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

