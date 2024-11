Vasco demite Rafael Paiva após derrota para o Corinthians Vasco demite Rafael Paiva após derrota para o Corinthians Folha Vitória|Do R7 25/11/2024 - 01h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h48 ) twitter

Vasco demite Rafael Paiva após derrota para o Corinthians

O Vasco demitiu o técnico Rafael Paiva logo após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, neste domingo (24), pela 35ª rodada do Brasileirão. Foi a quarta derrota seguida do time no campeonato.Rafael Paiva foi demitido pelo presidente do Vasco, Pedrinho, poucos minutos após o apito final e nem foi para a coletiva de imprensa.

