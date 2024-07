Folha Vitória |Do R7

Vasco x Fluminense: Clássico marcado para o estádio Kleber Andrade Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Vasco deve voltar ao estádio Kleber Andrade no dia 11 de agosto para o clássico contra...

‌



A+

A-

O mês de agosto será bastante movimentado no **estádio Kleber Andrade**, em Cariacica. Além do jogo entre **Cruzeiro x Fortaleza, já confirmado para o dia 4**, pela 21ª rodada do Brasileirão, o estádio também recebeu **pedido de reserva para mais uma partida pela competição, o clássico Vasco x Fluminense**, pela 22ª rodada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• ACE COMBAT 7 já está disponível para Nintendo Switch

• Prefeitura de Vila Velha abre licitação para quiosques na Praia da Costa

• PP mantém apoio a Pazolini e indicação de vice será da direção estadual