Veja 3 motivos para comer brócolis – e o melhor jeito de prepará-lo Veja 3 motivos para comer brócolis – e o melhor jeito de prepará-lo Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 19h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brócolis

The New York TimesAs crianças podem não querer ouvir isso, mas o brócolis mais do que merece seu lugar em nossos pratos. Os floretes e talos estão cheios de nutrientes que ajudam a manter o coração e os ossos saudáveis — e podem reduzir o risco de câncer.“O brócolis é um vegetal multitarefa”, resume Emily Ho, uma professora de nutrição e diretora do Instituto Linus Pauling na Universidade do Estado de Oregon. Ele tem uma gama de vitaminas, minerais e fitoquímicos que dão ao seu corpo “um impulso”.Aqui estão alguns dos melhores atributos do brócolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dupla arromba restaurante e furta duas TVs em Vila Velha

"Está com muita dor", diz neta de idosa que caiu em buraco em São Mateus

Menina "apronta" e vídeo com a mãe viraliza: "Calma, respira. Não fica brava"