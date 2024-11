Veja o que funciona e não funciona no Dia da Consciência Negra Veja o que funciona e não funciona no Dia da Consciência Negra Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dia da Consciência Negra

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), será comemorado como feriado nacional. Isso quer dizer que alguns estabelecimentos estarão com as portas fechadas em todo o país e também na Grande Vitória. Por isso, antes de sair de casa é importante se programar para não dar de cara com estabelecimentos fechados no feriado inédito no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Suco de laranja, manga e maracujá: é bom para imunidade? Veja receita

Motorista morre após acidente com carreta na BR-101 em Iconha

Fim das estrias! Misturinha caseira acaba com imperfeições e deixa pele lisinha