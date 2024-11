Veja os convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira Veja os convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 08h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Convocação Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira foi convocada pelo treinador Dorival Jr. na tarde desta sexta-feira (1º), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os jogos contra Venezuela e Uruguai, os últimos deste ano válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.A lista não teve grandes surpresas e marcou o retorno de Vinicius Júnior, que foi cortado na convocação anterior por causa de lesão. Neymar, recuperado da cirurgia no joelho esquerdo e de volta ao Al Hilal depois de um ano sem jogar, ficou fora da convocação de Dorival.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Grupo planeja ataque a rivais e é preso pela polícia em Vila Velha

VÍDEO | Após furto, cavalo Fábio Assunção é achado e suspeito acaba preso

Garçom compra celular novo e é assaltado no ônibus em Vila Velha