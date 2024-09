Velejadores se reúnem em grande evento na capital capixaba Taça Cidade de Vitória é realizada desde 1948 e teve velejadores do Espírito Santo, Rio, São Paulo e Brasília; capixabas subiram ao... Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Nos últimos dois finais de semana, o Iate Clube do Espírito Santo promoveu a 69ª edição da tradicional Taça Cidade de Vitória, um dos mais antigos e prestigiados campeonatos de vela do calendário esportivo do estado, realizado desde 1948.

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



