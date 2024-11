Vem ou não vem? O que se sabe sobre Guardiola na Seleção Brasileira Vem ou não vem? O que se sabe sobre Guardiola na Seleção Brasileira Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h30 ) twitter

Guardiola na Seleção Brasileira

O cargo de técnico da Seleção Brasileira repercutiu internacionalmente em duas situações diferentes nesta sexta-feira (8). E nenhuma delas teve a ver com Dorival Júinior, atual treinador do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.Nos EUA, o site The Athletic afirmou que a CBF prepara uma "grande jogada" para contratar o espanhol Pep Guardiola, ex-Barcelona e Bayern de Munique e atual treinador do Manchester City.VEJA TAMBÉM:> Ancelotti está arrependido por recusar a Seleção Brasileira?> Al-Hilal já discute demissão de Neymar e mexe com mercado da bola> Torcedor morre durante partida entre Bayern de Munique e BenficaJá na Espanha, o técnico Carlo Ancelotti foi perguntado sobre se estaria arrependido por ter recusado a Seleção Brasileira. O questionamento aconteceu durante entrevista coletiva do treinador do Real Madrid, num momento em que o clube espanhol sofreu duas derrotas seguidas impactantes na temporada.

