Vendas de cotas de consórcio atingem números recordes De acordo com a matéria publicada no site Folha Vitória, as vendas de cotas de consórcio atingiram a marca de 2,1 milhões,...

De acordo com a matéria publicada no site Folha Vitória, as vendas de cotas de consórcio atingiram a marca de 2,1 milhões, enquanto o número de consorciados chegou a 10,7 milhões. Esses números representam um crescimento significativo no setor, demonstrando a confiança dos consumidores nessa modalidade de investimento.

