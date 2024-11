Vendedor tem moto furtada; veículo ainda estava financiado Vendedor tem moto furtada; veículo ainda estava financiado Folha Vitória|Do R7 26/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 26/10/2024 - 14h09 ) twitter

Moto furtada

Um vendedor teve a motocicleta furtada enquanto estava estacionada em uma rua do bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, próximo à Avenida Central. Após um longo dia de trabalho, ao retornar ao local onde havia deixado a moto, ele se deu conta do furto. A motocicleta era praticamente nova, comprada há menos de um ano, e ainda tem 30 parcelas pendentes, aumentando o prejuízo do proprietário.

