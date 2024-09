Vergonha na Seleção: O que está acontecendo com o Brasil? A Seleção Brasileira está no caminho certo para, pela primeira vez, não se classificar para uma edição da Copa do Mundo Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Seleção Brasileira está no caminho certo. O caminho certo para, pela primeira vez, não se classificar para uma edição da Copa do Mundo. Após mais dois jogos pelas Eliminatórias, o Brasil "evoluiu" da sexta para a quinta colocação na tabel. Ainda dentro da zona de classificação, porém, com um futebol horroroso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• OPINIÃO | Seleção Brasileira não tem desculpa para tanta vergonha

• Mulher é presa após furtar creme de avelã, chocolate e peças de carne

• A Série 1 de World of Warcraft: The War Within já começou!