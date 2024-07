Folha Vitória |Do R7

Vi-Rio: Clássico termina sem gols no estádio Salvador Costa Foto: Clara Fafá/Vitória FC Vitória e Rio Branco ficaram devendo no clássico Vi-Rio, válido pela terceira rodada da segunda...

Vitória e Rio Branco ficaram devendo no clássico Vi-Rio, válido pela terceira rodada da segunda fase da Copa Espírito Santo. A expectativa de uma grande partida não se confirmou e o jogo terminou com empate em 0 a 0 no estádio Salvador Costa, em Vitória.

