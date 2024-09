Viaje para o futuro com o novo evento de Honor of Kings Evento Era do Âmbar adiciona novos visuais para Kaizer e Garo e Liu Bang se teletransporta para o King’s Rift Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h41 ) ‌



A partir de hoje (04), os jogadores de Honor of Kings poderão viajar para o futuro e participar do evento Era do Âmbar para obter dois visuais. A temática de sci-fi continua com a introdução dos visuais Arli - Chip de Memória, Sun Bin - Prodígio de Sirius e Shangguan - Artista de Sirius.

