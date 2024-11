VÍDEO | Acidente com três carros deixa um ferido em rodovia na Serra VÍDEO | Acidente com três carros deixa um ferido em rodovia na Serra Folha Vitória|Do R7 25/11/2024 - 01h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h48 ) twitter

Acidente na rodovia na Serra

Três carros se envolveram em uma colisão na Rodovia Audifax Barcelos, na tarde deste domingo (24), na Serra, na altura do bairro Porto Dourado, no sentido que vai de Jacaraípe para Serra Dourada. As imagens, compartilhadas por leitores com o Folha Vitória, mostram um Ford Fiesta Sedan, um Ford Fiesta Hatch e um Fiat Palio danificados.O motorista do Ford Fiesta Sedan seguia com um reboque, sem chassi e placa, acoplado ao veículo, que se rompeu durante a colisão e foi arremessado às margens da rodovia. O condutor teve ferimentos leves e não quis atendimento hospitalar, mas a esposa, que estava no banco do carona, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves.

