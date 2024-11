VÍDEO | Após furto, cavalo Fábio Assunção é achado e suspeito acaba preso VÍDEO | Após furto, cavalo Fábio Assunção é achado e suspeito acaba preso Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 08h08 ) twitter

Cavalo Fábio Assunção encontrado

Um cavalo, batizado de Fábio Assunção, foi furtado no bairro Santana, em Cariacica, no início da tarde de quinta-feira (31). O caso levou até mesmo a tutora realizar um apelo para encontrar o animal. Nesta sexta (01), o animal foi encontrado e o suspeito preso.Imagens de videomonitoramento mostraram a ação do criminoso. Nas gravações é possível perceber que Fábio Assunção é puxado por um motociclista vestido com uma calça jeans, jaqueta e capacete preto. Veja o vídeo:

