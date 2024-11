VÍDEO | Assista à correção da prova do segundo dia do Enem VÍDEO | Assista à correção da prova do segundo dia do Enem Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 11/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Correção do Enem

Estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste domingo (10) podem acompanhar a correção das provas pelo Youtube. LEIA TAMBÉM:Prova de Exatas desafia candidatos no segundo dia do EnemVÍDEO | Enem: jovem corre descalça e mulher atira sapato para dentro do portão em VitóriaCadê a chuva? Domingo amanhece com sol entre nuvens no ES. Veja previsãoAssista à correção da prova aqui:As provas que serão corrigidas são as de Matemática e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia), aplicadas neste segundo domingo de exame.No primeiro domingo, foram aplicadas as provas de Redação, Ciências Humanas, Linguagens e códigos. A transmissão está disponível neste link.*Com informações do Portal R7

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Saiba o prazo para informar à polícia sobre pessoa desaparecida

Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Montanha

Morre assistente administrativo baleado por motoqueiros em Vila Velha