VÍDEO | Babá dá cigarro eletrônico para bebê e polícia abre investigação Filmagem viralizou nas redes sociais e causou indignação. A criança tem apenas 11 meses de vida Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 01h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h08 ) twitter

Foto: Reprodução/X-Twitter

A Polícia Civil está investigando uma babá, de 16 anos, que deu um cigarro eletrônico para um bebê de 11 meses, no município de Anápolis, no interior de Goiás. O vídeo, publicado nas redes sociais, mostra a babá deixando o bebê aspirar a fumaça do aparelho, que logo após, tossiu devido ao uso do aparelho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

