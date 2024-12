VÍDEO | Bandidos com fuzil assaltam motorista e passageiro na zona norte do Rio Dados do ISP indicam um crescimento de 77% no número de roubos de veículos no estado, neste ano Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h29 ) twitter

Um grupo de bandidos armados com um fuzil assaltaram um motorista de aplicativo e um passageiro em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro. Uma das câmeras de segurança da rua registrou o momento em que bandidos armados assaltaram as vítimas. O carro branco, onde estão as vítimas, é bloqueado pelos criminosos que estavam em outro veículo.

Para mais detalhes sobre este crime alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

