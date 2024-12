VÍDEO | Banhista morre após se afogar em praia de Aracruz VÍDEO | Banhista morre após se afogar em praia de Aracruz Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 01/12/2024 - 16h29 ) twitter

Banhista morre após se afogar em praia de Aracruz

Uma pessoa morreu após se afogar na Praia da Balsa, em Aracruz, no final da tarde deste sábado (30). Nas imagens compartilhadas em rede social, é possível ver pessoas reunidas no local, em volta de duas viaturas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).Em um comentário da publicação, uma internauta afirma que a correnteza estava agitada durante a tarde de sábado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.

