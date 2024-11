VÍDEO | Carro capota em frente ao Terminal de Campo Grande VÍDEO | Carro capota em frente ao Terminal de Campo Grande Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h11 ) twitter

Carro capotado em frente ao Terminal de Campo Grande

Um carro de passeio capotou em frente ao Terminal de Campo Grande, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no início da tarde desta quarta-feira (06).Segundo informações iniciais, uma pessoa teria ficado ferida e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O acidente foi no sentido Cariacica-Vitória.LEIA TAMBÉM:Criminosos roubam carros de locadora na Serra e sofrem acidente na fugaRinite alérgica: saiba como minimizar a exposição ao pólen da primaveraJovem é detido em Vitória após comprar moto roubada no RJ em site de vendasVeja vídeo:

