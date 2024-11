VÍDEO | Carro é destruído pelo fogo em rodovia de Vitória VÍDEO | Carro é destruído pelo fogo em rodovia de Vitória Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 15h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro em chamas na rodovia de Vitória

Um carro pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (15), na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Cristóvão, em Vitória. Em imagens enviadas por leitores, é possível ver as chamas consumindo o veículo que está parado na lateral da pista, enquanto o trânsito continua a fluir normalmente. Leia também:> Prédio é evacuado após incêndio em consultório odontológico em Vitória> Rodovias no ES serão interditadas para manutenção de radares a partir desta terça> Motociclista cai embaixo de caminhão e morre na Avenida Norte-Sul Não há relatos de feridos, e as causas que provocaram as chamas estão sendo apuradas. A reportagem fez contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para saber mais informações da ocorrência. Assim que foi demanda for respondido, esta matéria será atualizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Navio-plataforma Maria Quitéria começa a extrair petróleo no ES

Emagreceu 10 kg! Antônio Fagundes revela batalha contra diabetes: “Foi violenta”

Cesan faz manutenção e pode faltar água em 23 bairros; veja a lista