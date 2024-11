Vídeo de aluno autista do ES encanta a web e emociona Marcos Mion Vídeo de aluno autista do ES encanta a web e emociona Marcos Mion Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h29 ) twitter

Vídeo de aluno autista do ES encanta a web e emociona Marcos Mion

Um adolescente de 16 anos encantou a internet após um vídeo gravado no pátio do Colégio Estadual, em Vitória, o mostrar dançando a música "De Nada", do filme "Moana". Paulo Roberto Sioli, que possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA), não se intimidou com os estudantes do colégio, que observavam os passos dele, e se soltou na dança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

