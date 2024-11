VÍDEO | Dona de brechó gritou por socorro antes de ser estrangulada na Serra VÍDEO | Dona de brechó gritou por socorro antes de ser estrangulada na Serra Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona de brechó

A comerciante Ana Maria Pimentel Franco Alves, de 75 anos, que era dona de um brechó no bairro Carapina Grande, na Serra, estrangulada por dois homens com uma bermuda no dia 16 de outubro deste ano, foi morta quando tentou gritar por socorro durante o assalto ao estabelecimento.Os suspeitos do crime já estão presos e, segundo a polícia, eles agiram porque viram a vítima sozinha na loja. Roubaram o celular de Ana Maria, além de R$ 30 e seis peças de roupas. Os detalhes do latrocínio foram passados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (31).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motorista de aplicativo tem carro levado por bandidos na Serra

"Se fosse um país, ES seria 2º maior produtor de café do mundo", diz especialista

UVV divulga resultado do vestibular de Medicina e demais cursos; veja lista