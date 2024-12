VÍDEO | Então é Natal! Chegou a época do clássico natalino "O Grinch" VÍDEO | Então é Natal! Chegou a época do clássico natalino "O Grinch" Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 01/12/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grinch

Entramos em dezembro! A época mais alegre e festiva do ano combina com o clássico natalino "O Grinch". O filme de 2000 se mantém como um grande sucesso, e no Natal ele ganha uma atenção a mais. O rabugento verde, que pode parecer um pouco assustador, tem no fundo um coração mole que estava "congelado".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Bicicleta é furtada em bicicletário de empresa em Vila Velha

VÍDEO | Encapuzados matam dois jovens a tiros dentro de carro em Iriri

Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 76 milhões