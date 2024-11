VÍDEO | Faraó caramelo: cachorro é visto descendo pirâmide no Egito VÍDEO | Faraó caramelo: cachorro é visto descendo pirâmide no Egito Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h49 ) twitter

Cachorro descendo pirâmide no Egito

O cachorro caramelo, que foi visto no alto da pirâmide de Quéfren, no Egito, foi flagrado novamente. Só que, desta vez, descendo do monumento, que é um dos mais históricos e visitados do mundo.LEIA TAMBÉM:Técnico em radiologia que estava desaparecido é encontrado morto em casa de praiaCidades do ES têm alerta de chuva: veja previsão para o fim de semanaFestival de verão em Guarapari terá mais de 25 atrações. Saiba tudoUm vídeo publicado nas redes sociais mostra quando o cão desde tranquilamente da pirâmide. Na gravação, é perceptível que o cão parece estar acostumado a andar na pirâmide.

