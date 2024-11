Vídeo flagrou homem sair de restaurante na Praia do Canto antes de incêndio Vídeo flagrou homem sair de restaurante na Praia do Canto antes de incêndio Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 20h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio no restaurante na Praia do Canto

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O Corpo de Bombeiros isolou o restaurante na manhã desta quarta-feira (16), após arrombar a porta principal para combater as chamas.Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança após invadir e saquear um restaurante na Praia do Canto, em Vitória, no final da madrugada desta quarta-feira (16). Momentos depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no local.As imagens, registradas pelo circuito de segurança de um restaurante vizinho, mostram o homem na área interna do local. Em seguida, ele pula o muro em direção à rua. O suspeito carregava vários objetos e um outro homem o aguarda na calçada. Os dois vão embora juntos.As cenas foram registradas em vídeo às 4h50. Os bombeiros foram acionados 40 minutos depois, às 5h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Ex-assessor que atirou em namorada é condenado a 8 anos de prisão

Iluminação de duas praias na Serra será desligada por 5 meses; entenda o motivo

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024