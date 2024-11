VÍDEO | Funcionário é preso ao aplicar golpe do Pix no próprio chefe em Vitória VÍDEO | Funcionário é preso ao aplicar golpe do Pix no próprio chefe em Vitória Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h10 ) twitter

Funcionário é preso ao aplicar golpe do Pix no próprio chefe em Vitória

Um funcionário de um restaurante localizado no bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi preso após ser flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento desviando dinheiro do caixa e usando QR Code para receber transferências PIX de clientes. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a ação foi descoberta após ele olhar o sistema de videomonitoramento. O suspeito tem 18 anos e foi autuado.

