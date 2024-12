VÍDEO | Homem arromba loja em Vitória e furta joias e computador VÍDEO | Homem arromba loja em Vitória e furta joias e computador Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 10h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h29 ) twitter

Homem arromba loja em Vitória e furta joias e computador

Uma loja de roupas e acessórios no bairro Santa Lucia, em Vitória, foi furtada na manhã deste domingo (1º). O crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã. O suspeito teria arrombado as portas do local. Dentre os itens furtados estão joias, roupas, acessórios e um computador.Segundo a dona do estabelecimento, a loja fica no segundo andar do prédio. O rapaz precisou passar duas por grades de segurança e arrombar duas portas. Como o local fica em uma galeria, ele também tentou furtar outras lojas, mas não conseguiu.

