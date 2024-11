VÍDEO | Homem é soterrado em Guarapari e levado de helicóptero para hospital VÍDEO | Homem é soterrado em Guarapari e levado de helicóptero para hospital Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h09 ) twitter

Homem soterrado em Guarapari

Um homem de 45 anos foi soterrado em uma obra que está sendo realizada em Guarapari na manhã desta quinta-feira (28). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado, em um helicóptero do Notaer, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o acidente aconteceu no bairro Jardim Boa Vista. O homem teria ficado soterrado por 30 minutos, segundo informações apuradas pela TV Vitória/Record.

