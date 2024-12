VÍDEO | Homem em situação de rua ataca pessoas e lojas com pedras em Vila Velha Testemunhas contaram que a confusão teria começado após o dono de uma padaria ter visto o suspeito jogando um lanche no lixo Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 01h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Leitor Folha Vitória / Whatsapp

Um homem em situação de rua foi abordado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vila Velha após jogar pedras em pessoas e lojas, no Centro de Vila Velha, no final da manhã desta terça-feira (03).LEIA TAMBÉM:Pai suspeito de estuprar a filha de 13 anos é preso no interior do ESCães em situação de maus-tratos são resgatados em CariacicaPMs são afastados após motoboy ser jogado de ponteTestemunhas contaram que o homem chegou a uma padaria no período da manhã e ganhou um lanche de um cliente, mas jogou o lanche no lixo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é presa suspeita de tentar incendiar lanchonete com galão de gasolina

VÍDEO | Babá dá cigarro eletrônico para bebê e polícia abre investigação

Adolescente é suspeito de matar amigo no quintal de casa em Viana