VÍDEO | Homem invade obra no Morro do Moreno e é flagrado ao furtar fios de cobre

Homem invade obra no Morro do Moreno e é flagrado ao furtar fios de cobre

Um homem foi detido após invadir uma obra na região do Morro do Moreno, em Vila Velha, e roubar fios de cobre. O caso aconteceu nesta quarta-feira (13).A ação do suspeito foi registrada por câmeras de segurança do local. Dois homens foram vistos invadindo o terreno da obra. Um deles colocou objetos em um saco azul, enquanto o outro puxava fios de cobre do local.

