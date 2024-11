VÍDEO | Incêndio de grande proporção atinge galpão em Vila Velha VÍDEO | Incêndio de grande proporção atinge galpão em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h50 ) twitter

Incêndio em Vila Velha

Um incêndio de grande proporção em um galpão, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, assustou moradores e comerciantes da região na manhã desta quarta-feira (13).Confira as fotos do local:Em vídeos enviados a redação integrada de jornalismo da Rede Vitória é possível ver uma grande nuvem de fumaça escura saindo de um galpão.Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio e nem sobre vítimas. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e está no local para combater o incêndio.

