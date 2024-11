VÍDEO | Irmãos gêmeos denunciam que foram espancados em terminal na Serra VÍDEO | Irmãos gêmeos denunciam que foram espancados em terminal na Serra Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h11 ) twitter

Irmãos gêmeos espancados

Confusão aconteceu no Terminal de Jacaraípe, na SerraDois irmãos gêmeos, de 17 anos, denunciaram que foram espancados após serem confundidos com ladrões, na noite desta terça-feira (12), ao entrarem no Terminal de Jacaraípe, na Serra. Os garotos são jogadores de futebol e voltavam de um campeonato. O caso foi parar na polícia.Os adolescentes contaram que chegaram ao terminal de carro, pois haviam conseguido uma carona. Quando chegaram na catraca de entrada, perceberam que estavam sem o cartão de passagem e, por isso, entraram sem pagar.

