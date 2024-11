VÍDEO | Jovem empina ciclomotor, posta vídeos em rede social e desafia a PRF no ES VÍDEO | Jovem empina ciclomotor, posta vídeos em rede social e desafia a PRF no ES Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 00h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h29 ) twitter

Jovem empina ciclomotor

Foto: Reprodução/vídeos Motociclista empina veículo e passa na frente do posto da PRF, em VianaSem capacete, cometendo várias outras infrações de trânsito e ainda desafiando a polícia, e tudo na frente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um vídeo mostra um jovem em um ciclomotor na BR-262, em Viana, fazendo várias manobras e desafiando a polícia, gesticulando com as mãos em direção à polícia.

