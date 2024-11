VÍDEO l “Negro demônio”: mulher grava ela mesma xingando segurança VÍDEO l “Negro demônio”: mulher grava ela mesma xingando segurança Folha Vitória|Do R7 16/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 16/11/2024 - 21h29 ) twitter

Um caso de racismo registrado em um shopping no bairro do Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo, repercutiu amplamente nas redes sociais. Uma mulher foi flagrada na última terça-feira (12) insultando um segurança do estabelecimento com falas racistas. No vídeo gravado por ela mesma, a agressora chama o profissional de “negro demônio” e afirma que ele é um “africano que veio para roubar os brasileiros”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este caso de racismo que gerou indignação nas redes sociais.

