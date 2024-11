VÍDEO | Ladrão rouba caminhonete após simular test-drive na Serra VÍDEO | Ladrão rouba caminhonete após simular test-drive na Serra Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrão rouba caminhonete após simular test-drive na Serra

Um ladrão roubou uma caminhonete Hylux branca, após simular fazer um test-drive, na tarde de quarta-feira (13), em Central Carapina, na Serra. Além de levar o veículo, o assaltante também fugiu com o celular da vítima.Após entrar no bairro Central Carapina, o suspeito anunciou o assalto e obrigou a vítima a descer do carro. O dono da caminhonete disse ainda que dois carros acompanharam todo o trajeto do falso test-drive, e afirma que o assaltante não agia sozinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dono de restaurantes, empresário de Cachoeiro morre aos 31 anos

Jovem é assassinado a tiros em bairro de Guarapari

Demissão de Diniz, rasteira de Gabigol e vingança de Cássio: Cruzeiro sofre com 3 viradas