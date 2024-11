VÍDEO | Mãe se tranca com filho após suspeito invadir casa em Vila Velha VÍDEO | Mãe se tranca com filho após suspeito invadir casa em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 22h29 ) twitter

Mãe se tranca com filho após suspeito invadir casa em Vila Velha

Uma empresária se trancou em um quarto com o filho, na manhã desta terça-feira (5), após um suspeito invadir a casa onde ela mora, na Praia da Costa, Vila Velha. Câmeras de videomonitoramento de um prédio vizinho flagraram o momento em que o invasor foge.Monika Barreto conversou com a equipe da TV Vitória, e contou que deu de cara com o suspeito enquanto estava deitada na cama.

