VÍDEO | Medalhistas olímpicos, irmãos Falcão lamentam morte de Maguila VÍDEO | Medalhistas olímpicos, irmãos Falcão lamentam morte de Maguila Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 00h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 00h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte de Adilson Rodrigues, o Maguila, nesta quinta-feira (24) causou uma comoção nacional. Referência para os boxeadores do País, o peso pesado foi lembrado por muitos pugilistas e também por clubes de futebol, confederações e diversos fãs que faziam questão de acompanhar as lutas do nosso gigante dos ringues.Entre os fãs do ex-boxeador, estão os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, medalhistas olímpicos de prata e bronze, respectivamente, nas Olimpíadas de Londres-2012.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Advogado é alvo de operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Saúde baseada em valor: tendência mundial é debatida em fórum em Vitória

Estudante é espancado por colegas ao sair de escola em Guarapari