Vídeo mostra tiros na Norte-Sul e pânico dentro de ônibus do Transcol na Serra Vídeo mostra tiros na Norte-Sul e pânico dentro de ônibus do Transcol na Serra Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 24/10/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo mostra tiros na Norte-Sul e pânico dentro de ônibus do Transcol na Serra

Um vídeo registrado por um motorista do Transcol na Avenida Norte-Sul, na altura do Parque da Cidade, na Serra, mostra o momento em que agentes da Guarda Municipal efetuam disparos durante uma confusão envolvendo um sindicato da categoria dos rodoviários. Nas imagens, gravadas por um motorista, é possível ver agentes da Guarda correndo em direção a um ônibus. Logo depois, eles abrem fogo. O para-brisa do coletivo chega a ser atingido por disparos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Que batida é essa? Vídeo de colisão entre moto e ônibus viraliza

Aos 40, Junior Lima assume o que gosta e quebra silêncio em desabafo: "É a primeira vez"

Não adianta só ler para a criança: professora de Harvard diz o que mais precisa ser feito