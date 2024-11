VÍDEO | Polícia impede furto de carga de cobre avaliada em R$ 1,2 milhão na Serra VÍDEO | Polícia impede furto de carga de cobre avaliada em R$ 1,2 milhão na Serra Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h49 ) twitter

Polícia impede furto de carga de cobre

A polícia impediu o furto de uma carga de fios e bobinas de cobre, avaliada em aproximadamente R$ 1,2 milhão, que seria levada por criminosos de um galpão no bairro Boa Vista I, na Serra. Dois homens, de 44 e 64 anos, foram presos em flagrante no momento em que tentavam furtar o material. Para entrar no galpão, eles quebraram o cadeado do portão. Não havia funcionários no local na hora do crime.

