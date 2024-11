VÍDEO | Policiais flagrados com presidiário em restaurante são afastados no ES VÍDEO | Policiais flagrados com presidiário em restaurante são afastados no ES Folha Vitória|Do R7 16/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais e presidiário em restaurante

Os policiais penais flagrados almoçando com um detento em um restaurante, em Jacaraípe, na Serra, foram afastados das atividades de escolta, enquanto uma investigação interna está em andamento. O caso aconteceu no dia 8 de novembro. O presidiário, que cumpre pena por homicídio, estava com uma camisa que o identificava como interno, mas caminhava livremente nas ruas, sem algemas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Jovem é agredido após tentar furtar até absorventes em farmácias de Vitória

Half-Life 2 ganha documentário e versão gratuita no aniversário de 20 anos

Chuva: Inmet renova alerta amarelo para cidades do ES